Deborah Secco fala em tirar prótese de silicone para interpretar caminhoneira em novo filme

Deborah Secco, aos 45 anos, está se preparando para um novo desafio em sua carreira ao interpretar uma caminhoneira em um filme que ainda não possui um título definido — “Meteoro” é a escolha provisória, mas pode mudar para “Sob o Céu de Tocantins”. Para se adequar ao papel, a atriz tomou a decisão de remover o silicone dos seios, justificando que sua personagem não possui essa característica física. A artista revelou que aprecia passar por transformações físicas para se dedicar plenamente aos seus personagens.

Para Secco, essa mudança é fundamental para que ela possa se conectar de maneira mais autêntica com a figura que irá representar nas telonas. “Eu adoro essas transformações físicas, já fiz algumas bem intensas para alguns personagens. Acho que vai ‘dar bom’. Essa é uma personagem que merece muito o meu empenho”, disse a atriz.

Além de sua decisão de alterar a aparência, Deborah enfatizou a importância de se comprometer com o papel, mostrando que está disposta a fazer o que for necessário para dar vida à caminhoneira. A transformação da artista é um exemplo de como os atores muitas vezes se adaptam fisicamente para melhor interpretar seus personagens, demonstrando que a atuação vai além das palavras e envolve um profundo envolvimento com a essência da figura que estão retratando.

