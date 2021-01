‘BBB 21’: Lucas Penteado e Nego Di vencem primeira prova de resistência

Participantes tiveram que formar duplas e a disputa durou a noite toda

Divulgação/Globo Nego Di e Lucas Penteado venceram a primeira prova do 'BBB 21'



Logo na estreia do Big Brother Brasil 21, Lucas Penteado e Nego Di garantiram a vitória da primeira prova de resistência do programa após eliminação de Sarah e Gilberto, sexta dupla a sair da disputa. Os participantes entraram na casa ao longo da tarde desta segunda-feira, 25, e, para a realização da prova, eles tiveram que se dividir em sete duplas e entregar dados com produtos dentro de um espaço demarcado. A competição foi longa, durando mais de oito horas, mas no final, a dupla conseguiu garantir a vitória. Agora, os dois terão que decidir qual deles estará imune na formação do primeiro paredão da edição.

Além dos 14 participantes que disputaram a prova, outros seis competidores também estão no programa. São eles: Fiuk, Projota, ViihTube, Lumena, Arthur e Juliette. Escolhidos pelo público para receber imunidade na primeira semana, os seis foram colocados em uma casa separada dos demais, onde foram orientados sobre a imunidade e sobre a obrigação de, em conjunto, indicar outro participante para o primeiro paredão da temporada, no próximo domingo, 31. Eles ainda não conheceram os outros participantes.