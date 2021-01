Faustão fala sobre saída da Globo: ‘Uma parceria de respeito e sucesso’

Em comunicado, Rede Globo elogiou o apresentador, que está na emissora há 32 anos

Reprodução/Globo Fausto Silva decidiu não continuar na emissora



Um dos mais influentes apresentadores da televisão brasileira, Faustão, que comanda o programa Domingão do Faustão,anunciou que não seguirá trabalhando na Rede Globo após o término de seu contrato, no fim de 2021. Em comunicado emitido pela emissora, o apresentador disse que aprendeu muito em seus 32 anos de trabalho na Globo e agradeceu à empresa pela “parceria de respeito e sucesso”. “Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita!”, disse Faustão.

Na nota, a emissora disse respeitar a decisão do apresentador e disse estar determinada “a fazer em 2021 a melhor temporada de todos os tempos do programa, com edições sensacionais do Dança dos Famosos e do Show dos Famosos“. No comunicado, a Globo diz ainda que irá definir quais serão os próximos passos e qual projeto é o mais adequado para entrar na programação da emissora em 2022. “Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação”.