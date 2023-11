Naiara Azevedo consegue medida protetiva contra ex-marido após denúncia por violência doméstica

Cantora e advogada acionaram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher nesta quinta-feira, 30, em Goiânia

Reprodução/Instagram/@naiaraazevedo Naiara Azevedo e Rafael Cabral ficaram juntos por cerca de uma década



A cantora Naiara Azevedo conseguiu garantir uma medida protetiva contra o ex-marido Rafael Cabral após denunciá-lo por violência doméstica. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pela assessoria da cantora. “A advogada acompanhou a cantora na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, para formalização do referido pedido de medida protetiva e demais ocorrências, objetivando o amparo legal contra práticas de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial que vem sofrendo”, diz comunicado assinado pela equipe jurídica da cantora, que confirma a concessão da medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, no intuito de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista. Naiara Azevedo e Rafael Cabral estiveram juntos por cerca de uma década. O relacionamento amoroso chegou ao fim em 2021. O empresário, no entanto, continuou como parceiro profissional da sertaneja. Segundo denúncias, o episódio de violência doméstica teria acontecido em julho deste ano, após uma discussão onde Naiara teria sido “injuriada” por Cabral. O site da Jovem Pan entrou em contato com Rafael Cabral, mas não obteve resposta. Em caso de pronunciamento, esta matéria será atualizada.