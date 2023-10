Mc Guimê confirma que terminou casamento com Lexa por traição: ‘Não queria mais dormir com ela’

Cantor mandou recado para mãe de ex-esposa: ‘Pare de ficar me julgando, me chamando de assediador’

Reprodução/Instagram/@mcguime MC Guimê e Lexa confirmaram término de relacionamento



O cantor MC Guimê quebrou o silêncio sobre o fim de seu casamento com Lexa. Após superarem uma crise de relacionamento que veio da participação do MC no ”BBB 23”, o casal anunciou a separação no último mês de setembro. Guimê expôs desentendimento com a ex-parceira e a sogra ao sair da casa em que viviam juntos. “Eu decidi que não queria mais aquela vida, onde já tinha provas e tudo bem claro para mim que ela estava me traindo há um tempo. Eu não queria mais dormir com ela, não queria mais estar na casa. Pedi que ela tomasse cuidado com as minhas roupas, com as coisas que ainda estavam na casa”, detalhou. “Só que foi totalmente diferente, dois dias depois da minha saída da casa, recebo uma ligação preocupado que todas minhas roupas e joias estavam dentro de um saco preto de lixo, jogados no hall do condomínio. Sem nenhum cuidado, sem nenhum aviso. Isso me irritou muito”, continuou.

Segundo Guimê, a mãe de Lexa foi a responsável pela atitude. “Tentei entender e soube que a querida, mãe da querida, chegou naquele dia no apartamento tomando essa atitude. Deixo claro mais uma vez, esse não tinha sido o combinado com minha ex”, afirmou. “Quero finalizar fazendo um pedido a minha ex-sogra, graças a Deus não é mais minha sogra. Pega a visão, para um pouco de ficar falando groselha na internet, para de ficar comentando coisas que você não sabe. Para de ficar me julgando, me chamando de assediador. Logo você, que me conhece, eu te conheço muito bem também. Se você continuar falando essas coisas, não vai dar bom, hein? Valeu”, acrescentou.