Namorada de Felipe Prior toma atitude após mulher que o denunciou por estupro se pronunciar

Jéssica Castro é a primeira namorada do ex-BBB; eles assumiram um relacionamento em março deste ano

Reprodução/Instagram/Jéssica Castro Felipe Prior e Jéssica Castro estão juntos desde março deste ano



Jéssica Castro, namorada do ex-BBB Felipe Prior, decidiu trancar suas redes sociais após ser exibida no “Fantástico” uma entrevista com a mulher que o denunciou por estupro. O casal assumiu namoro em março deste ano, sendo esse o primeiro relacionamento sério do ex-BBB de 30 anos. No último dia 8 de julho, o arquiteto foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro e pode recorrer em liberdade. O caso é de 2014 e, de acordo com a vítima, que preferiu não se identificar, o abuso aconteceu quando ela aceitou uma carona do ex-BBB. Na época, eles estavam na faculdade. “Quando a gente estava indo sentido a minha casa, ele parou o carro no meio da rua, desafivelou meu cinto e começou a me beijar. Ele foi para o banco de trás e me puxou, começou a tirar a minha roupa e, à medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Eu falei: ‘Felipe, eu não quero, não quero’. Comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo, a me segurar pelos braços, me segurar pela cintura”, declarou a mulher.

Em outro trecho do relato, ela acrescentou: “Ele começou a falar para eu parar de me fazer de difícil, que é claro que eu queria, que agora não era hora de falar que não e começou a forçar a penetração”. Ainda segundo a vítima, ele parou ao ver que ela estava sangrando. Ao chegar em casa, ela pediu ajuda a sua mãe, que a acompanhou até o hospital. A médica que a atendeu atestou que houve uma laceração de grau um compatível com fricção de pênis ou introdução de outro instrumento na vagina. Após a entrevista ir ao ar, seguidores notaram que artistas como Anitta, Jade Picon, Rafa Kalimann e Carlinhos Maia deixaram de seguir o ex-BBB no Instagram. Os advogados de Prior alegaram, em nota, que ele é inocente e que vão recorrer da sentença. Ele continua seguindo a namorada nas redes sociais e limitou os comentários nas suas publicações.