Namorada de Neymar é confundida com Bruna Marquezine no exterior; entenda

Portal britânico fez uma publicação dizendo que o jogador foi visto fazendo um passeio com a atriz em Miami, mas nas fotos ele está com Bruna Biancardi

Reprodução/Instagram/brunabiancardi Imprensa internacional chamou atual namorada de Neymar de Bruna Marquezine



Atual namorada do Neymar, Bruna Biancardi foi confundida com a ex-namorada do jogador, a atriz Bruna Marquezine, pela imprensa internacional. O portal britânico Daily Mail publicou fotos de um passeio do casal e noticiou o flagra dizendo que o craque do Paris Saint-Germain estava “aproveitando o tempo com sua namorada Bruna Marquezine em Miami, Flórida, na quarta-feira, 8”. A publicação também destacou que o casal, que está separado desde 2018, “teve um relacionamento intermitente nos últimos 10 anos, mas estava de bom humor no passeio”, que, na verdade, Neymar estava fazendo com Biancardi. O relacionamento do jogador com a atriz começou em 2013 e, até o término definitivo, o casal protagonizou várias polêmicas e idas e vindas. Em dezembro do ano passado, os fãs de “Brumar”, apelido que o casal recebeu quando estava junto, fizeram campanha para eles voltarem após o jogador supostamente curtir uma foto de Marquezine. No entanto, Neymar já estaria saindo com Biancardi desde agosto de 2021. Esse atual namoro ficou evidente no começo do ano, quando o jogador começou a postar fotos com ela.