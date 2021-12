Brumar vive? Fãs especulam retorno após Neymar supostamente curtir foto de Marquezine

Reprodução/Instagram/neymarjr Print de curtida de Neymar em foto de Bruna Marquezine causa alvoroço



Parece que os fãs da atriz Bruna Marquezine e do jogador Neymar ainda superaram o término do casal. Prova disso é que nesta sexta-feira, 10, o termo “Brumar”, forma como ex-casal é conhecido nas redes sociais, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O alvoroço começou porque estão circulando prints que mostram uma curtida de Neymar em uma publicação feita pela atriz na última quinta-feira, 9, no Instagram. Com a rápida repercussão, Neymar descurtiu o post, no qual Marquezine aparece em várias fotos de biquíni. Vale ressaltar que os ex-namorados não se seguem nas redes sociais.

“Todo mundo já passou por isso, igual o Neymar, foi stalkear uma pessoa e acabou curtindo a foto (risos)”, brincou um seguidor. “E o Ney que meteu um like na foto da Bruna Marquezine e depois tirou, Brumar ainda vive?”, especulou outro. “Vocês já imaginaram esse cenário? Brumar de volta, Ney feliz, Ney jogando muito, Brasil feliz, Brasil campeão da Copa ano que vem, Ney bola de ouro e Brasil feliz mais um pouco”, acrescentou mais um. Neymar e Marquezine começaram a namorar oficialmente em 2013 e viveram um relacionamento polêmico com várias idas e vindas. O fim definitivo do casal aconteceu em 2018, mas os fãs continuam torcendo por uma reconciliação.

Todo mundo já passou por isso igual o Neymar foi stalkear uma pessoa e acabou curtindo a foto hahaha

Brumar / Bruna Marquezine pic.twitter.com/vzPwEB75lt — Jake🦋 (@Jaakee___) December 10, 2021

E o Ney que meteu um like na foto da Bruna Marquezine e dps tirou, Brumar ainda vive? pic.twitter.com/MmMR92dNw6 — neymar jr deprê 🎄 (@neymarjrdepre) December 10, 2021

Ent ele anda dando uma olhada no feed da Bruna 🧐🧐🧐🤨🤨🤨 #brumar pic.twitter.com/43qfUgRbVf — duda 🔴⚫️ (@ttdamadu_) December 10, 2021

Vcs já imaginaram esse cenário? Brumar de volta, ney feliz, ney jogando muito, Brasil feliz, Brasil campeão da copa ano que vem, ney bola de ouro e Brasil feliz mais um pouco https://t.co/tCPFjsnMa0 — Luis (@Luiss_Gustavo15) December 10, 2021

todo mundo sabe que brumar é a salvação do brasil — beca (@beccanjb) December 10, 2021