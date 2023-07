‘Escolhi lutar’, diz mulher de Sorocaba após revelar que foi traída durante a gravidez

Biah Rodrigues se manifestou após viralizar um vídeo em que conta sobre o adultério em culto

Reprodução/Instagram/biahrodriguesz Biah Rodrigues perdoou traição de Sorocaba e disse que seu casamento está maravilhoso



A modelo Biah Rodrigues, que é casada com o cantor Sorocaba, explicou o que a motivou revelar em um culto que foi traída pelo marido quando estava grávida de Theo. O assunto veio à tona após o testemunho de Biah viralizar nas redes sociais. No vídeo, ela aparece falando como foi descobrir o adultério: “Estava totalmente debilitada e vulnerável, em uma situação de saúde. Falo disso com amor e curada. Falo com propriedade porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento”. Com a repercussão da sua declaração, ela se manifestou nas redes sociais neste domingo, 30. “Testemunho serve para que? Para edificar. Não foi para expor, não foi para envergonhar ninguém, não foi para escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família, algo muito bem estabelecido”, afirmou a modelo. A traição, segundo Biah, aconteceu há três anos. “Estava com o Theozinho na barriga”, relembrou a modelo, que decidiu dar uma nova chance ao seu casamento. “Escolhi lutar pela minha família.” Ao perdoar a dupla com Fernando Zor, Biah disse que sentiu seu relacionamento mudar: “Meu casamento nunca foi tão maravilhoso”. Em fevereiro deste ano, ela gerou polêmica nas redes sociais ao criticar a capa da Vogue que traz uma imagem da cantora Rihanna conduzindo o rapper A$AP Rocky. Na ocasião, ela falou que é submissa ao seu marido e que a imagem da revista representa uma “inversão de papéis”.