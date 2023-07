Nando Reis conta como se livrou do alcoolismo após 40 anos de dependência

Artista relata que atualmente participa de reuniões dos Alcoólicos Anônimos para se manter firme em seu propósito de ficar longe das drogas

Reprodução/Instagram @nandoreis Atualmente, Nando Reis participa da turnê de reencontro do Titãs



O cantor e compositor Nando Reis, de 60 anos, afirmou: “Sou alcoólatra, mas recuperei minha sobriedade”. Em turnê com seus antigos companheiros da banda Titãs, o artista falou que o seu vício com a bebidas alcoólicas começou ainda na adolescência, quando tinha 13 anos. Ele disse ainda que foi se livrar da dependência somente 40 anos depois, aos 53 anos de idade. “Estou há quase sete anos sóbrio, mas não deixei de ser alcoólatra: consigo sentir a compulsão dentro de mim”, revela.

Em entrevista à revista Piauí, o músico também falou sobre seu vício em cocaína que começou quando tinha 27 anos. “Eu não me importava de ficar bêbado e cheirado, ao contrário: achava graça nisso. Me divertia sendo o mais doido, o que cheirava a maior carreira, o que bebia todas. Me tornei a figura folclórica, o cara que virava cinco noites sem dormir e fazia shows nesse estado. Fiz dezenas de apresentações completamente embriagado”, disse.

Nando conta que se livrou definitivamente da dependência em 2016, quando ia se apresentar ao lado de Gilberto Gil e Gal Costa, em Brasília. “Se eu me apresentasse bêbado ao lado do Gil, eu simplesmente ia arruinar a minha carreira”, declarou. O rockeiro relata que atualmente participa de reuniões dos Alcoólicos Anônimos para se manter firme em seu propósito de ficar longe das drogas.