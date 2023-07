Xuxa revela como Ayrton Senna agiu com ela ao assumir namoro com Adriane Galisteu

Apresentadora deu detalhes do seu relacionamento com o piloto de F1 e da influência de Marlene Mattos

Reprodução/Globo Xuxa e Ayrton Senna namoraram por um ano e 10 meses



A apresentadora Xuxa Meneghel deu detalhes de como foi seu relacionamento com o piloto de F1 Ayrton Senna no terceiro episódio do documentário produzido pelo Globoplay que explora sua trajetória. “Fui uma pessoa muito apaixonada por ele. A gente era muito parecido, gostava da mesma cor, das mesmas frutas, dos mesmos bichos… tive uma conexão muito grande com ele”, contou a eterna Rainha dos Baixinhos, que viveu um relacionamento de um ano e 10 meses com Senna. O rompimento do casal aconteceu, segundo Xuxa, devido a interferência da ex-empresária, Marlene Mattos. “Ela infernizava minha vida com ele. Dizia que não era para ficar com ele, que era para escolher entre meu trabalho e ele… ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, já sabia que no dia seguinte ia ter um dia horrível, de cão.”

Xuxa rompeu com o piloto por quem era apaixonada quando Marlene a colocou contra a parede e a fez escolher entre ele e o trabalho, e ela ficou com a segunda opção. Eles, no entanto, continuaram se vendo às escondidas por cerca de dois anos. Isso só mudou quando Senna assumiu um novo relacionamento. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, contou a artista. Durante seu relato, a apresentadora também revelou que planejava ir atrás do piloto mesmo sabendo que ele estava comprometido. “Estava dizendo para a Marlene que precisava de uma semana. Eu ia atrás dele, ia encontrá-lo. Queria ver se tinha acabado ou se havia alguma faísca. E não deu tempo.” Após a morte do ídolo nacional, Xuxa passou dois anos sem beijar ninguém.