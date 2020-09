Não vem aí! Harry e Meghan Markle desmentem reality show sobre filantropia

Tabloide inglês afirmou que a Duquesa de Sussex estava ‘desesperada para mostrar seu verdadeiro eu’ e participaria de projeto com o marido

Reprodução/Instagram Megan Markle e Harry assinaram com a Netflix para a produção de séries e documentários



O tabloide inglês The Sun publicou nessa segunda-feira (28) que Meghan Markle estaria desesperada para mostrar sua ‘verdadeira eu’ para o mundo e teria topado, junto com Harry, participar de um reality show produzido pela Netflix. Segundo uma fonte, a atração apresentaria seus trabalhos de filantropia no campo das causas ambientais e na luta contra a pobreza. Porém, de acordo com o site Deadline, o Duque e a Duquesa de Sussex não estão envolvidos em nenhuma produção. A confirmação foi feita por meio de um comunicado enviado ao veículo.

O casal assinou um contrato com a Netflix no início do ano para a produção de séries, cinesséries, documentários e programação infantil. Segundo sites especializados, já existem projetos em desenvolvimento incluindo uma série sobre natureza e outra de animação que celebra mulheres inspiradoras. O acordo gira em torno de 150 milhões de dólares (R$ 846 milhões, na cotação atual). Meghan é filha de um diretor de fotografia e desde muito pequena já transitava por estúdios de séries e filmes. Formada em Relações Internacionais pela Universidade de Northwestern, ela começou a carreira de atriz em telenovelas e fez grande sucesso em Suits, onde interpretou a técnica jurídica Rachel Zane. Ela abandonou a carreira para se casar com Harry em 2018.