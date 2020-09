Leo Dias: JP Gadêlha revela ranço por peoa de ‘A Fazenda’ e diz que ‘público vai se decepcionar com ela’

Ao “Tô na Pan”, bombeiro e influencer afirmou que acredita que participante do reality é muito “em cima do muro”

Reprodução JP Gadêlha foi o segundo eliminado de "A Fazenda 12"



JP Gadêlha, o segundo eliminado de “A Fazenda 12”, foi o convidado do “Tô na Pan” desta segunda-feira (28). O bombeiro e influencer digital levou a pior diante de Lidi Lisboa e Luiza Ambiel e deixou o confinamento do reality da Record. Ainda se readaptando à vida fora da atração, ele confessou que não voltaria, neste momento, para o programa: “Um pouquinho mais para frente, quem sabe.” Ele aproveitou para avaliar alguns dos peões, explicando qual seria o seu preferido e de quem ele quer distância. “Mariano é um cara 100%, muito gente boa, não tenho nenhuma ressalva. É engraçado, inventa umas maluquices. O Cartolouco realmente é aquele cara Cascão, sujão mesmo, o negócio era sinistro, ficava 3 dias sem tomar banho. Não quero ser o chatão, mas tem dia que a gente estava cansado, queria dormir, Jojo encostava e dormia, mas tinha gente que não conseguia, e À noite atrapalhava o sono.”

“O Biel é de boa, na dele, por incrível que pareça. Em relação ao comportamento, eu avalie isso aí, dentre as pessoas mais conhecidas, ele era um dos que menos queria aparecer, em todas as oportunidades ele ficava mais retraído. Entre os amigos, ele se soltava mais e maquinava planos. Mas em grupo ele sempre ficava mais de canto”, completou. Segundo JP, no entanto, uma pessoa realmente o decepcionou: “Quando eu pego ranço de alguém, é difícil de tirar minha ideia, quanto mais eu assisto, mais acho a Miss [Jake] mascarada. Não acho ela ruim, mau caráter, mas o jeito dela querer agradar demais, me incomoda. Ela tem um discurso muito lindo, mas em cima do muro, ela fica em cima do muro. Sou muito autêntico e ela não, só com a política da boa vizinhança, acho que vai escorregar e o público ainda vai se decepcionar com ela.”

Uma das principais participantes desde ano é Jojo Todynho, que tem chamado a atenção pelas brigas. Para JP, a funkeira exagera no tom. “Vi ontem o programa e tive a mesma percepção. Ela abriu a porta do quarto, com o pessoal dormindo, já gritando, não tiro a razão porque ela imaginou que o Biel deveria ter pegado água, mas a forma foi meio desnecessária. Faltou alguém falar alguma coisa, percebi que ela foi incisiva em outras ocasiões. Acho que a pessoa que pode peitar a Jojo é a Mirella, ela já teve um embate, e ela se impõe, ali está todo mundo em pé de igualdade, não tem porque ela se engrandecer, está bem equivocado isso.”

“A Jojo acho que não mede as palavras, quando ela tem de falar, fala sem pensar muito, não critico isso não, acho que é a espontaneidade de cada um. É o jeito dela”, contemporizou.

Sobre o futuro, Gadêlha confessa que, desde pequeno, sonhou com o estrelato. Mas que, agora, não pretende deixar o Corpo de Bombeiros. “Sempre fui muito ativo, queria participar das Chiquititas, tive veia artística latente, mas a vida tomou outros rumos, esse sonho ficou para trás. Agora, depois do The Circle, vi uma oportunidade de começar esse sonho de novo, estou vendo muitas portas se abrindo. Mas é precoce falar que vou abandonar o Corpo dos Bombeiros, conciliar as duas é o ideal.”