Campeã do BBB 20, Thelma Assis sofre acidente no Criança Esperança

Reprodução/ Instagram Thelma Assis foi convidada para ser apresentadora no Criança Esperança



A campeão do Big Brother Brasil 2020, Thelma Assis, participou do Criança Esperança nesse domingo (28) e apareceu com um curativo na testa em suas redes sociais. A médica explicou para os seguidores que caiu no palco do programa depois de ter pisado em falso e levou alguns pontos. “Acabei de chegar do hospital. Vou explicar. Eu fiquei tão emocionada de participar do Criança Esperança, vocês sabem que eu entro de cabeça nos projetos todos, né? Pois bem, entrei de cabeça no chão [risos]. Eu tive um pequeno acidente, nada de mais. Acabei pisando em falso, cai do palco, meti a cara no chão, cortei a testa, levei alguns pontos, mas estou bem”, disse em stories no seu perfil oficial do Instagram. “Cicatrizes na vida a gente tem muitas. Eu tenho muitas. E tem algumas que até me orgulho de ter e essa vai ser uma. Toda vez que eu lembrar dessa cicatriz, vou lembrar desse dia especial”.

Ainda durante sua explicação, Thelma agradeceu a ajuda que recebeu da equipe da TV Globo. “Pessoal da produção, que me deu todo o suporte possível. Porque agora estou até vindo com a cara sorridente, mas na hora não foi muito legal não. Mas recebi todo o apoio, todo suporto, muito obrigada. E a vida segue”, finalizou. A 35ª edição do Criança Esperança aconteceu de maneira diferente por causa da pandemia da Covid-19. Além de não contar com plateia, as apresentações musicais foram feitas online e a maioria dos artistas também participaram de maneira virtual. Nesse ano os espectadores foram convidados a gravar vídeos ‘doando esperança’ e a arrecadação financeira ficou por conta de empresas e da própria emissora.