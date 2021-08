Narcisa esquece que Tarcísio Meira morreu de Covid-19 e comete gafe; assista

Em uma live com Maitê Proença, a socialite disse que o ator teve um quadro leve da doença

Reprodução/Instagram/narcisat/31.08.2021 Narcisa Tamborindeguy pediu desculpa após falar de Tarcísio Meira



Uma live que Narcisa Tamborindeguy fez com a atriz Maitê Proença no último sábado, 28, voltou a virar assunto nas redes sociais. Nesta terça-feira, 31, viralizou um vídeo em que a socialite fala sobre o ator Tarcísio Meira, que morreu dia 12 de agosto vítima da Covid-19. Antes de falar do ator, Narcisa confundiu “cepa” com “xepa”. “Todo mundo está tendo [Covid] de novo. É nova ‘xepa’, né Maitê?”, declarou a socialite. “Não sei, acho que está mais fácil de pegar por causa dessa variante Delta. Eu tive [Covid] há dois meses, mas já tomei a segunda dose da vacina e [sinto] que estou três vezes protegida. Fiz o exame de novo e deu 96% de proteção. Vamos ver, né?”, comentou a atriz. “Agora está ótima, graças à Deus. É horrível transmitir para as pessoas, né? Parece que quem toma a vacina, se pegar igual o Tarcísio Meira pegou, pega muito fraco…”, falou Narcisa, que logo notou que havia se confundido. “Não, Tarcísio Meira pegou forte, morreu, aliás. Desculpa.” A gafe da socialite repercutiu nas redes socais. Vale ressaltar que essa é a segunda vez que a live vai parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Na última segunda-feira, 30, viralizou uma parte em que a conexão de Maitê cai e Narcisa fica perdida sem entender o que estava acontecendo.

Narcisa e, a nova xepa do COVID e o

Tarcísio Meira morreu 😄😄 dixculpa 🙏🏻 pic.twitter.com/MkeUR6qFz5 — Rafa (@Rafael_bsilvaa) August 31, 2021

Narcisa explicando a eficácia da vacina com a nova "xepa" no Tarcísio Meira. Não pretendo ver nada mais bizarro do que isso até o fim da década pic.twitter.com/0XSEx7geFd — Jacqueline (@Jacariana) August 31, 2021

Esse vídeo da Narcisa falando do Tarcisio Meira kkkk, mds — Matheuxxx 🔥 (@matheusvini) August 31, 2021

“Tarcísio Meira morreu kkkkkkkkkk desculpa” gente, Narcisa sempre se supera — mulher do fim do mundo (@rynns_) August 31, 2021

Meia hora rindo desse vídeo da Narcisa falando do Tarcísio Meira — LULA2022 (@pedrofrtas) August 31, 2021

Eu sei que deve ser até pecado ver a Narcisa falando do Tarcísio Meira, mas não dá mano é MT engraçado — yaya (@Maybaracho) August 31, 2021