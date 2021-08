Joelma nega volta de Banda Calypso com Ximbinha: ‘Prefiro a morte’

Cantora explicou que anunciou uma turnê chamada ‘Isso é Calypso’ e não o retorno do grupo

Reprodução/Instagram/joelmaareal/31.08.2021 Joelma falou que não vai retornar a parceria com Ximbinha



A cantora Joelma esclareceu os boatos de um possível retorno da Banda Calypso. Nos stories do Instagram, a artista negou que voltará a dividir o palco com o ex-marido, o músico Ximbinha. “Voltar com o ex? Prefiro a morte. Vou voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% meu”, afirmou a artista, que desde a sua separação segue em carreira solo. Joelma também comentou sobre o assunto em um post do Instagram: “Não tem volta de banda não. Estou 100% focada na minha carreira! Ano que vem farei uma turnê chamada ‘Isso é Calypso’ a partir de março! ‘Simbora’ rodar o Brasil com esse ritmo apaixonante”. As especulações sobre a volta da banda começaram a circular nas redes sociais após Joelma falar esse novo projeto em uma live e algumas pessoas entenderem que ela estava anunciando um retorno. A Jovem Pan tentou contato com Ximbinha, mas não obteve retorno. Os artistas foram casados por 18 anos e o relacionamento teria chegado ao fim após Joelma descobrir uma traição.