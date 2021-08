Yudi Tamashiro assume namoro com cantora: ‘8 anos esperando esse momento’

Mila também falou do relacionamento nas redes sociais e agradeceu o apresentador pela persistência

Reprodução/Instagram/yuditamashiro/31.08.2021 Yudi Tamashiro está namorando com a cantora Mila



O apresentador Yudi Tamashiro anunciou nesta terça-feira, 31, que está namorando com a cantora Mila. Ao postar fotos em clima de romance com a artista no Instagram, Yudi escreveu que está “há 8 anos esperando esse momento” e que, durante esse tempo, a música Don Juan, do cantor Belo, serviu como a trilha sonora da sua espera. Na legenda da publicação, o ex-apresentador do “Bom Dia & Cia” também destacou a seguinte parte da canção: “Eu não sou nenhum Don Juan conquistador. Muito pouco eu sei do amor… então eu entreguei tudo em oração, a quem sabe. Quem melhor que o inventor do coração??? Sei que Deus está comigo e o amor está me mudando. Aceitei o desafio, estou aqui me declarando… te quero muito mais que ontem, e hoje muito menos que amanhã! Eu me escondi por tanto tempo, mas hoje eu confesso eu sou seu fã”.

Mila também se manifestou nas redes sociais e agradeceu Yudi por não desistir dessa relação: “Tudo se fez novo. E eu disse sim para você. Eu disse sim para o nosso amor. Eu disse sim para nossa história… obrigada por orar oito anos por isso! Deus é perfeito!!! E finalmente tudo faz sentido. Fica tranquilo, que agora está tudo bem, porque estamos exatamente como deveríamos estar, juntos! Te amo”. O anúncio do namoro foi celebrado por vários artistas. “Eu nem sei o que dizer, só que amo vocês!!!! Feliz em ter esse casal pertinho para conviver e amar”, comentou a ex-BBB Flavia Viana. “Ain, que fofos! Deus abençoe vocês”, escreveu a cantora Gabi Martins. “Felicidades, irmão”, acrescentou Pyong Lee.