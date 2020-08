Katy Perry dá à luz Daisy, sua primeira filha com Orlando Bloom

Casal de artistas é embaixador da Unicef e, em ação para ajudar crianças vulneráveis durante a pandemia, divulgou a chegada da filha pelas redes sociais da organização

Reprodução/Instagram Daisy Dove Bloom é a primeira filha de Katy Perry, que lança um novo álbum na sexta-feira (28)



A cantora Katy Perry deu à luz Daisy Dove Bloom, sua primeira filha com o ator Orlando Bloom, na quarta-feira (26). A informação foi compartilhada primeiramente pelas redes sociais da Unicef, já que ambos artistas são embaixadores da Boa Vontade da organização. “Bem-vinda ao mundo, Daisy Dove Bloom! Temos a honra de apresentar o novo pacote de alegria dos Embaixadores da Boa Vontade @KatyPerry e @ OrlandoBloom”, diz o comunicado da Unicef. Na mensagem, Katy e Bloom afirmaram que estão “flutuando com amor e admiração” com a chegada da pequena. “Mas sabemos que somos sortudos e nem todos podem ter uma experiência de parto tão tranquila como a nossa. Comunidades ao redor do mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada 11 segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido, principalmente de causas evitáveis”, completa os artistas.

A divulgação do nascimento de Daisy pela Unicef visa alertar para os riscos que mulheres e crianças vulneráveis correm com a pandemia de coronavírus. “Desde a Covid-19, muitas outras vidas de recém-nascidos estão em risco devido à crescente falta de acesso a água, sabão, vacinas e medicamentos que previnem doenças. Como pais de um recém-nascido, isso parte nossos corações, pois sentimos empatia com os pais que lutam agora mais do que nunca”, acrescenta o casal. Eles incentivaram doações para a organização de apoio à criança. “Ao apoiá-los, você está apoiando um começo de vida seguro e reimaginando um mundo mais saudável para todas as crianças. Esperamos que seu coração possa florescer com generosidade”.

Smile

A pequena Daisy chegou há apenas dois dias do lançamento de “Smile“, o sexto álbum de estúdio de Katy Perry, que será disponibilizado na sexta-feira (28). O primeiro single lançado do novo trabalho foi justamente “Daisies“, o plural do nome da filha que, em português, significa “margarida”. A artista também lançará, no mesmo dia, o jogo “Katy’s Game”, inspirado na vibe circense da faixa-título do álbum.