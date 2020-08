Gigi Hadid compartilha fotos grávida pela 1ª vez; modelo espera filha com Zayn Malik

Modelo já está na reta final de sua primeira gravidez e, após justificar porque não compartilha fotos da gestação, decidiu abrir o álbum da família

Reprodução/Instagram Gigi e Zayn começara, a se relacionar em 2015 após a gravação de um clipe



Na reta final da gravidez, a modelo Gigi Hadid decidiu compartilhar pela primeira vez imagens em que aparece grávida. A irmã de Bella Hadid espera uma menina com o cantor Zayn Malik, ex-integrante do One Direction. O casal, que iniciou o relacionamento em 2015, anunciou a chegada da herdeira em abril. Gigi já está no oitavo mês de gestação e divulgou imagens feitas em um ensaio no mês passado. Em live recente no Instagram, a modelo explicou porque não postava imagens da barriga: “eu estou grávida durante uma pandemia. Minha gestação não é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo”, justificou.

Hadid, de 25 anos, e Malik, de 27, tiveram uma relação que durou de 2015 a 2018, depois de terem se conhecido na gravação do clipe da música “Pillowtalk”. Rumores de que eles haviam retomado o romance surgiram em dezembro do ano passado e foram confirmados no mês seguinte, quando um paparazzo tirou fotos dos dois juntos pelas ruas de Nova York. Antes do anúncio da gravidez, o casal foi visto passando a quarentena com a família da americana.

Veja as imagens: