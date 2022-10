Nasce segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe : ‘Coração cheio de alegria’

Maria Flor nasceu ás 5h33 da manhã deste sábado, 22, com 3,160 kg e 48cm, de acordo com o que foi divulgado pelo casal nas redes sociais

Reprodução/ Instagram @zefelipecantor Maria Flor nasceu com 3,160kg e 48cm na manhã deste sábado, 22



Na manhã deste sábado, 22, nasceu Maria Flor, segunda filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca. O casal divulgou as fotos do nascimento em suas redes sociais. “Nossa Florzinha chegou ás 5h33 da manhã, com 3,160 kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas. Gratidão. Somos as pessoas mais felizes do mundo”, escreveu a influenciadora em seu Instagram. Sem notícia prévia do parto, os seguidores foram pegos de surpresa quando Virgínia postou um Stories anunciando o nascimento: “Indo dormir agora, nossa princesa chegou e muito bem, graças a Deus. Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha mas felicidade exalando”. Zé Felipe também anunciou a chegada da filha em sua rede social e disse estar com o “coração cheio de alegria”. “Ela é linda. Florzinha chegou, obrigado meu Deus”, escreveu o cantor. Virgínia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de um ano e quatro meses. Confira abaixo a foto do casal na maternidade.