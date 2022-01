Nasce terceira filha do cantor Daniel e sua esposa Aline de Pádua

Olívia nasceu às 9h29 (horário de Brasília) nesta sexta-feira com 3,130 kg e 49 cm, de acordo com o artista

Reprodução/ Instagram @cantordaniel Daniel é pai de Lara, de 12 anos, e Luisa, de 10



Nesta sexta-feira, 28, nasceu a terceira filha do cantor Daniel e sua mulher Aline de Pádua, a pequena Olivia. Os dois são pais de Lara, de 12 anos, e Luiza, de 10 anos. O nascimento aconteceu na Maternidade Pro Matre, em São Paulo. O anúncio foi feito pelo artista. “Diante de tudo o que estamos vivendo, de tanto aprendizado, uma nova luz se acende entre nós! A chegada da nossa Olívia, nosso anjinho! Não dá para descrever esse sentimento, é muito amor, é muita alegria, é muita gratidão! Ela chega para completar a felicidade da nossa família e juntos deixarmos uma semente de paz e esperança! Seja bem-vinda, filha! Te amamos muito! Papai, mamãe, Lalá e Lulu! Olívia nasceu hoje (28), às 9h29, com 3,130 kg e 49 cm e é a cara do pai”, postou Daniel. A gravidez foi anunciada em junho de 2021.