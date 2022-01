Jojo Todynho confirma casamento neste sábado e diz que noivo não está com ela por interesse

Cantora está namorando há 5 meses com o militar Lucas Souza; eles se conheceram durante uma viagem que fizeram a Cancún, no México

Reprodução/Instagram/jojotodynho/30.11.2021 Jojo Todynho e Lucas Souza planejaram o casamento em duas semanas



A cantora Jojo Todynho confirmou os boatos de que vai se casar neste sábado, 29, com o militar Lucas Souza, após cinco meses de namoro. O casal se conheceu durante uma viagem que a vencedora de “A Fazenda 12” fez para Cancún, no México. Além de falar do casamento, a funkeira também fez um desabafo no qual enfatizou que o noivo não está com ela por interesse como estão dizendo alguns seguidores. “Amanhã eu me caso com uma pessoa muito especial, que cuida muito de mim, que me ajuda e que, graças a Deus, tem a profissão dele e não precisa de mim para porr* nenhuma, é amor mesmo. As pessoas acham que só pobre que vive o amor de verdade e que se você tem uma vida aquisitiva boa, você só vai arrumar gente para usufruir do que você tem”, declarou a cantora nos stories do Instagram.

Jojo decidiu oficializar a união com Lucas há apenas duas semanas e foi tudo tão corrido que ela confessou que esqueceu de convidar alguns amigos para a cerimônia. “Estou muito feliz. É muito cedo [para eu casar]? Ninguém tem que achar nada, a vida é minha e eu que decido o que é cedo ou tarde para mim”, disparou a dona do hit Que Tiro Foi Esse. Na visão da cantora, ela é geralmente alvo de críticas por ser “preta e favelada” e por acharem ela sincera demais. Ela também comentou que sempre sonhou em formar uma família e não vai se abalar com os comentários maldosos. “O Lucas não precisa de mim e o dia que ele precisar eu estou aqui para apoiar porque na vida é um levantando o outro.” Ela também comentou que tem muito orgulho da profissão do parceiro, pois em sua família há muitos militares. “Amo que vou casar com um militar, amo farda, sou realmente uma Maria batalhão, nunca neguei isso para ninguém. Homem militar é diferenciado”, brincou.