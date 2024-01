Nattanzinho anuncia pausa na carreira por problemas de saúde: ‘Muito doloroso’

‘Com vinte ou trinta minutos de show, minha voz sumia do nada’, lamentou o cantor nordestino

Reprodução/Instagram/@nattanzinho Nattanzinho se apresentou no Réveillon de Copacabana



O cantor Nattanzinho anunciou uma pausa na carreira nesta segunda-feira, 1 de janeiro. O artista precisou cancelar uma série de apresentações ao ser diagnosticado com H. Pylori, infecção bacteriana que, consequentemente, também afetou suas cordas vocais. “Há uns três meses comecei esse tratamento muito intensivo, com antibióticos fortes, catorze dias de remédios que me deram muito refluxo. Os remédios que eu estava tomando para refluxo eu não consegui administrar durante esse tratamento com antibióticos. Isso causou edemas e inchaços nas cordas vocais”, explicou. Nattan deve seguir sem shows pelos próximos dias para focar em um diagnóstico e na recuperação. O músico também detalhou as dificuldades dos últimos dias. “Acabei me prejudicando em bastante shows. Com vinte ou trinta minutos de show, minha voz sumia do nada. É inexplicável. A gente se assustou. É muito doloroso para um cantor estar querendo cantar, estar querendo se expressar ali em um momento tão feliz e não conseguir. Era um sonho para mim desde moleque estar no Réveillon de Copacabana, levar o meu nordeste para fora. Esse é o momento de parar, de me cuidar, ver realmente qual tratamento fazer. Quero voltar para vocês seguro, quando a voz estiver 100% cantando. Peço que me ajudem, me abracem nessa causa. Vou mostrar o tratamento nos próximos dias”, concluiu.