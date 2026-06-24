Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro e estelionato

Justiça do Rio Grande do Sul também condenou a esposa do comediante por esquema de rifas que movimentou R$ 3 milhões

A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o comediante Dilson da Silva Neto, conhecido como Nego Di, a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e uso de documento falso.

A esposa de Nego Di, Gabriela Vicente de Souza, também foi condenada a uma pena de 8 anos e 4 meses de prisão. De acordo com a decisão, os réus podem recorrer da sentença em liberdade.

As investigações apontam que os réus operaram um esquema de 34 rifas eletrônicas ilegais, divulgadas em redes sociais entre os anos de 2022 e 2024. O processo identificou movimentações financeiras de aproximadamente R$ 3 milhões, quantia utilizada para ocultar a origem ilícita dos valores obtidos.

O comediante já possuía uma condenação anterior por estelionato, proferida no ano passado.

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