Netinho comemora remissão do câncer: ‘Estou curado’

O cantor Netinho compartilhou uma notícia animadora com seus seguidores no Instagram: ele está em remissão do câncer. O artista revelou que não há mais indícios da doença em seu organismo, o que representa um grande alívio em sua luta contra o câncer. Em sua postagem, ele expressou gratidão à equipe médica que o acompanhou durante esse período desafiador. Diagnosticado com câncer no sistema linfático em março de 2025, Netinho começou a enfrentar uma série de dificuldades, incluindo dores intensas e problemas de mobilidade. Apesar dos desafios, ele se manteve firme e determinado a seguir com o tratamento. Atualmente, o cantor está na quinta fase da quimioterapia e ainda tem uma sessão a ser realizada.

Após a conclusão do tratamento de quimioterapia, o artista se preparará para um transplante de medula óssea autogênico, um procedimento que promete ser um passo importante em sua recuperação. Netinho, que tem 58 anos, já passou por experiências difíceis, incluindo três cirurgias no cérebro e a superação de três AVCs em 2013.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA