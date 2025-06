Jon Vlogs pode ficar preso por oito anos após agredir policial na Croácia

Influenciador digital também está sendo investigado na CPI das Bets; de acordo com requerimento da Soraya Thronicke (Podemos-MS), ele tem ‘relevância’ no mercado de apostas online

Reprodução/Instagram Durante a abordagem, foi constatado que ele apresentava um nível de álcool no sangue de 1,04 g/kg



Jon Vlogs, de 25 anos, foi detido nesta segunda-feira (9) na Croácia após se envolver em uma briga em uma boate, onde agrediu um policial com um soco. A agressão pode resultar em uma pena que varia entre um a oito anos de prisão. Durante a abordagem, foi constatado que ele apresentava um nível de álcool no sangue de 1,04 g/kg, o que agrava ainda mais a situação. Além do influenciador, outros três indivíduos, sendo dois brasileiros e um argentino, também foram autuados por crimes relacionados à desordem pública.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O influenciador digital também está sendo investigado na CPI das Bets. De acordo com requerimento da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, ele tem “relevância” no mercado de apostas online porque reúne grande número de usuários na plataforma Jonbet e também esteve à frente de uma “massiva” campanha de promoção da Blaze. Virginia Fonseca e Rico Melquiades já deram depoimentos na CPI, mas na condição de testemunhas. Carlinhos Maia também foi convocado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA