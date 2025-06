Com câncer, Jessie J revela crise de pânico e diz que um alimento específico ajudou; saiba qual

Entretanto, ela manteve o bom humor após a crise: “Sabe o que me ajudou? Comi um milho na espiga. Acontece que é bem difícil chorar e ficar em pânico enquanto come um. Recomendo. Grande motivador de humor.”

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, usou suas redes sociais, em 3 de junho, para compartilhar seu diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. Ela precisará se afastar dos palcos temporariamente para uma cirurgia. No vídeo, a cantora contou que vinha se submetendo a uma série de exames nas últimas semanas, e que segurou a notícia o quanto pôde. A decisão de falar publicamente, segundo ela, não foi fácil.

A cantora ponderou por dias se deveria dividir o diagnóstico, justamente por saber que a repercussão poderia ir além do que gostaria. “Só queria ser honesta e compartilhar. Primeiro, porque eu não estou falando sobre isso o suficiente. Não estou processando isso, porque estou trabalhando muito. Eu sei o quanto compartilhar, no passado, me ajudou. Com outras pessoas me dando amor, apoio e compartilhando suas próprias histórias. Eu sou um livro aberto”, disse.