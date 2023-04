Neto de Ratinho faz 5 anos e ganha vídeo de homenagem: ‘Vovô te ama muito’

Apresentador do SBT enfatizou o amor que sente por Noah, que é filho de Gabriel Massa

Reprodução/Instagram/oratinho Ratinho publicou um vídeo com imagens de Noah para celebrar os 5 anos do neto



O apresentador Ratinho homenageou nesta quarta-feira, 12, seu neto, Noah, que está completando 5 anos. O menino é filho de Gabriel Massa, que atualmente ajuda o pai a administrar as empresas da família. Ao postar um vídeo com imagens do neto, o apresentador do SBT escreveu: “Hoje, 12 de abril de 2023, meu netinho Noah completa 5 aninhos. Então, antes de qualquer coisa, quero compartilhar aqui este vídeo de homenagem para ele. Saiba que o vovô te ama muito! Que Deus abençoe e proteja sempre! Feliz aniversário, meu amor”. Nos comentários da publicação, diversos seguidores de Ratinho deixaram mensagens de carinho para Noah. Em 2021, durante participação no extinto programa matinal do SBT “Vem Pra Cá”, o apresentador recebeu uma homenagem da família e falou sobre sua relação com o neto: “Ele é nosso anjinho, temos que cuidar dele, mas é bonzinho. Ele tem hidrocefalia [acúmulo do líquido nos ventrículos cerebrais], que é um negócio que não tem solução, o que temos que fazer é conviver com ele do jeito que ele é, com as limitações que ele tem, mas dando o mesmo amor que damos para os outros netos. Acho que damos até mais amor”.