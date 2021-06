Neto detona Sikêra Jr. por fala homofóbica e ameaça: ‘Espero que você não me encontre’

‘Fala isso para mim quando você estiver comigo em um lugar fechado’, afirmou o ex-jogador de futebol, depois de dizer que o apresentador da RedeTV! se desculpou por causa da debandada de patrocinadores

Reprodução/YouTube/OS Donos da Bola Neto chamou Sikêra Júnior de homofóbico



O apresentador Neto, do programa “Os Donos da Bola”, da TV Bandeirantes, detonou a postura de Sikêra Júnior, da RedeTV!, que classificou os homossexuais como “raça maldita” durante o “Alerta Nacional“, na última sexta-feira. Demonstrando muita irritação com o pedido de desculpas do colega de profissão, o ex-jogador de futebol afirmou nesta quarta-feira, 30, que Sikêra é homofóbico, o ameaçou e ainda parabenizou a nova campanha do Burger King, em que crianças de diferentes idades são entrevistadas e explicam que é normal ver homens e mulheres do mesmo sexo juntos.

“Esse jornalista, que é o Sikêra Júnior, falar o que ele falou sobre os homossexuais… ô Burger King, vocês estão de parabéns! Vocês arrebentaram! Aí, no dia seguinte, o cara [Sikêra] pede desculpas. Sabe por que ele pediu desculpas? Porque os patrocinadores saíram do programa. Ou você pensa assim ou você não pensa. Não é esse o seu pensamento? Se for, espero que um dia você não me encontre. No dia que você me encontrar, você vai ver. Fala isso para mim quando você estiver comigo em um lugar fechado. Você vai ver! Ou até o dono da RedeTV! Qualquer um que pense desta maneira. Fala isso no mano a mano! Você é homofóbico e eu não tenho medo de você!”, disparou Neto, recordando MRV, Tim, HapVida, Magazine Luiza, Nivea e Ford deixaram a atração após a polêmica.

Exaltado, Neto ainda criticou a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, que disse reprovar o imunizante contra o coronavírus, mas que tomou para “viajar o mundo”. “Aqui, não tem isso. É igual essa Fernanda Venturini, que disse que iria tomar a vacina contra a Covid-19 porque queria viajar. Não, não! Você vai tomar a vacina porque quer viver com seus filhos, com sua família. Aí, no outro dia, ela pediu desculpas. Eu não peço desculpas depois de cometer erros”, disse o apresentador, antes de voltar a falar do profissional da RedeTV!. “Eu queria encontrar você, Sikêra. Eu não sei onde você vai, mas você tem que aprender com os seus erros”, completou.