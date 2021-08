Ney Matogrosso choca seguidores ao postar nude no Instagram; veja repercussão

Cantor apagou a publicação e, em seguida, postou uma foto de um gato: ‘Só quem viu sabe’

Reprodução/Instagram/neymatogrosso/29.08.2021 Ney Matogrosso virou assunto ao postar nude no Instagram



O cantor Ney Matogrosso surpreendeu os seguidores ao postar no Instagram uma foto do seu pênis. O artista logo apagou a imagem, mas os prints da publicação começaram a circular no Twitter e ele rapidamente foi parar nos assuntos mais comentados da rede social neste domingo, 29. Ney não comentou se postou o nude sem querer e, também nesse domingo, ele publicou uma foto de um gato preto que está, aparentemente, deitado em seu colo. “Gatinho fofinho para dar uma equilibrada (risos)”, escreveu um seguidor. “Foto de gato para purificar a timeline”, comentou outro. “Só quem viu sabe”, provocou uma pessoa. “Domingão, eu abro o Insta e pá. Só o Ney para fazer a gente rir”, acrescentou outra. “O Ney Matogrosso lançando o p**zawn 15h30 do domingo à tarde para família brasileira”, postou mais uma. Veja a repercussão:

Gente, a pombona do Ney Matogrosso… hahaha 😋 pic.twitter.com/bzzjX7y7fg — Raul 🏳️‍🌈 (@_raulfeitosa) August 29, 2021

MDS, Ney Matogrosso postou Nuds no feed do Instagram 😮 — MATHEUS PEREIRA 🦄 (@xxmatheusp) August 29, 2021

Abro o Instagram e o primeiro post do feed é uma piroca no perfil do Ney Matogrosso. Domingo 3 da tarde. — norto (@sbnorto) August 29, 2021

o ney matogrosso lançando o pauzawn 15:30 do domingo à tarde pra família brasileira

pic.twitter.com/0CsR1H30cH — cansado (@arydiasd) August 29, 2021

ney matogrosso mds a rol# pic.twitter.com/yiS8Pxlzs4 — nunes | #teampaolla 🦁 (@nunesnoveleira) August 29, 2021