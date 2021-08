EP de Juliette Freire será lançado por empresa de Anitta: ‘Grata e feliz’

Primeiro trabalho musical da campeã do ‘BBB 21’ será lançado na próxima quinta-feira, 2

Voz de Juliette chamou atenção durante sua participação no 'BBB 21'



Juliette Freire saiu do “BBB 21” com um prêmio milionário e, além de apostar na vida de influenciadora digital fora da casa, a advogada vai se aventurar como cantora. Cinco meses após o Brasil conhecer sua bela voz, a paraibana anunciou que irá lançar um EP. O material está em pre-save no Spotify e na Deezer. A data de divulgação foi marcada para a próxima quinta-feira, 2. O trabalho dela será lançado pela Rodamoinho Records, selo de Anitta, em parceria com a Virgin Music Brasil. “Grata e feliz. Estou ansiosa em poder compartilhar o resultado desse trabalho lindo e cheio de amor com vocês”, afirmou a paraibana.

“Cantando, eu me percebo e me encontro nesse encanto. Aqui estou eu, despida para vocês. Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. E coloco no meu canto, tudo que sou e quero ser. Ele carrega a minha história e as minhas marcas. Que as palavras tragam leveza como me cobriram de paz. Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês. Convido-os a voar junto comigo!”, escreveu Juliette na legenda de um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, a vencedora do “BBB 21” aparece nos bastidores das gravações do seu primeiro trabalho musical. Diversos amigos e artistas comentaram, como a cantora Elba Ramalho: “Bora, Ju, louca para ouvir”. “Voa, voa, borboleta”, escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle.

*Com informações do Estadão Conteúdo.