Dado Dolabella processa internauta por ‘publicações difamatórias e caluniosas’ nas redes sociais

Ator e namorado de Wanessa Camargo afirma que réu incita o público a chamá-lo de criminoso

O ator Dado Dolabella, namorado da cantora Wanessa Camargo, participante do “BBB 24“, abriu um processo de danos morais após ser alvo de “publicações difamatórias e caluniosas” nas redes sociais. O artista não revelou o nome do réu, mas publicou trecho o processo, sem das mais detalhes sobre a acusação. Em publicação no Instagram, o também cantor diz ser alvo de uma “senhora que incita o público a me chamar de criminoso”. “Ingressei com ações para obter liminarmente os dados pessoas dos autores para tomada das medidas legais. (…) O juiz entendeu que a publicação revela potencial dano a minha imagem”, escreveu o ator.

Vale lembrar que desde a entrada de Wanessa no reality show, Luana Piovani, ex-namorada de Dado que foi agredida por ele e o acusou de violência doméstica, passou a criticar a cantora por se envolver com o artista. Além disso, o ator também é alvo de muitas críticas por internautas, que relembram as acusações de violência doméstica, incluindo a condenação de Dolabella. Da mesma forma, usuários ironizam as declarações de Wanessa Camargo de que seu colega Davi seria “agressivo”. Entre outras coisas, internautas relatem a afirmação da cantora e citam, inclusive, o relacionamento dela com Dolabella, condenado por agressão contra Luana Piovani e uma camareira.

