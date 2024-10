Neymar e Bruna Biancardi comemoram aniversário da filha em resort de luxo na Arábia Saudita

Acomodações incluem suítes de até R$ 13 mil por dia e bangalôs sob a água, além de oferecer carrinhos de golfe disponíveis para facilitar a locomoção dos visitantes

Neymar e Bruna Biancardi celebraram o primeiro ano de vida da filha, Mavie, em um resort de luxo, localizado na ilha de Ummahat, no Mar Vermelho, região que é conhecida como “Maldivas da Arábia Saudita“. A influenciadora digital compartilhou um vídeo nas redes sociais: “Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela”. O casal decidiu passar alguns dias no resort, que conta com uma praia privativa e uma infraestrutura de primeira linha. As diárias no local variam entre R$ 10 mil e R$ 13 mil. As acomodações incluem suítes luxuosas, bangalôs subaquáticos, além de oferecer carrinhos de golfe disponíveis para facilitar a locomoção dos visitantes.

