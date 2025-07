Neymar e Bruna Biancardi compartilham primeiras fotos da filha Mel na maternidade

O jogador e a esposa publicaram imagens do nascimento da bebê e dela no colo da irmã Mavie e dos papais corujas neste domingo (6)

Reprodução/Instagram/@neymar @brunabiancardi 'Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas', diz a publicação



Neymar e Bruna Biancardi divulgaram neste domingo (6), as primeiras imagens de Mel, a segunda filha do casal, nascida no sábado (5) em São Paulo. A recém-nascida foi recebida com carinho pela irmã Mavie, de 1 ano e 8 meses, além de outros familiares, como avós e tios. “Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!”, escreveu Bruna em uma postagem nas redes sociais.

Neymar, por sua vez, explicou o significado por trás do nome escolhido para a bebê. “Se Mavie trouxe a vida, Mel chega com a doçura mais pura dessa história”, disse ele. “Mel torna tudo mais intenso, puro e verdadeiro”, acrescentou. De acordo com informações da assessoria do Santos, Bruna entrou em trabalho de parto durante a madrugada, após a bolsa se romper, sendo então encaminhada ao hospital.

O jogador, que tinha compromisso com treino no sábado, foi dispensado para acompanhar o nascimento da filha. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e de Helena, que completou 1 ano na última quinta-feira (3). Na véspera do nascimento de Mel, na sexta-feira (4), Neymar e Bruna participaram da festa de aniversário de Helena. Na ocasião, o atleta compartilhou um registro ao lado das meninas e escreveu: “Princesinhas do papai”.

