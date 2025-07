Nasce segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

A segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi, chamada Mel, nasceu neste sábado (5), em São Paulo. Os dois já são pais de Mavie, de 1 ano e 8 meses, e o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, que completou um ano na última quinta-feira (3). A assessoria do Santos confirmou que a bolsa de Bianca rompeu e a empresária foi levada ao hospital.

O jogador, que deveria participar do treino deste sábado, foi liberado para acompanhar o nascimento. O casal ainda não fez menção à chegada da caçula nas redes sociais. Nesta sexta-feira (4), Neymar e Biancardi participaram da festa de 1 ano de Helena e o jogador pousou com as filhas. “Princesinhas do papai”, escreveu na legenda.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos