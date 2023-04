Nico Puig, galã dos anos 90, surpreende ao divulgar foto do marido totalmente nu

Artista postou imagens no Instagram nas quais Jeff Lattari aparece sem roupa na cama: ‘Minha fortaleza’

Reprodução/Instagram/nicopuigoficial Nico Puig é casado há 26 anos com Jeff Lattari



O ator Nico Puig surpreendeu os seguidores ao postar neste domingo, 2, fotos em que o marido, Jeff Lattari, aparece completamente nu na cama. “Bom dia, Fortaleza. Eu e minha fortaleza”, escreveu o artista de 50 anos na legenda da publicação. “Intimidade e o sabor doce da convivência. Desfrutem e parem de fazer invejinha (risos)”, comentou a apresentadora Cynthia Benini. “Põe uma roupinha no Jeff, pois o Instagram não paga tão bem quanto a G (risos)”, brincou uma pessoa, relembrando o ensaio nu que Nico fez para a G Magazine em 1999. “As fotos saíram perfeitas. Singelas e com um certo ar poético”, acrescentou outra pessoa. O ator é casado com Jeff há 26 anos e, recentemente, declarou que ele e o marido estão na fila de adoção. Nico ganhou o título de galã na década de 1990 quando trabalhou na Globo. Na emissora, ele esteve no elenco de sucessos como “Sex Appeal” (1993), “Olho no Olho” (1993) e na primeira temporada de “Malhação” (1995-1996). No SBT, ele participou de novelas como “Pequena Travessa” (2002), “Maria Esperança” (2007) e “Vende-se um Véu de Noiva” (2009). O ator também fez trabalhos na Record TV e participou do reality show “Aprendiz Celebridades” (2014).