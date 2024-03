Michel é eliminado do ‘BBB 24’ com 70,33% dos votos

Professor de geografia disputou a permanência no reality show com Alane (0,94%) e o favorito Davi (28,73%)

Reprodução / Globoplay A formação do paredão teve início com Michel sendo indicado pelo líder Lucas Henrique



O Big Brother Brasil 2024 teve mais uma noite de eliminação na terça-feira, 5, consagrada com a saída do pipoca Michel, que deixou o reality show com 70,33% dos votos. O professor de geografia enfrentou na berlinda dois outros “anônimos”: Alane (0,94%) e o favorito Davi (28,73%). O paredão recebeu um total de 224.381.203 votos, mostrando a intensidade da torcida dos telespectadores. A formação do paredão teve início com Michel sendo indicado pelo líder Lucas Henrique. Na sequência, Alane foi a mais votada pela casa, com seis votos, enquanto Davi foi emparedado por atender o Big Fone.