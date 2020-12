Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos se revolta após levar facada no México

Modelo gravou uma série de stories mostrando o ferimento e dizendo que fez essa viagem para se recuperar da depressão

Reprodução/Instagram/tiagoramoss Tiago Ramos levou uma facada no México



O modelo Tiago Ramos, que ficou conhecido após se relacionar com Nadine Santos, mãe do jogador Neymar, fez uma série de stories no Instagram dizendo que levou uma facada no México. Ensanguentado, ele apareceu mostrando os ferimentos e fazendo ameaças. “Olha como está inchado, descolocou minha mandíbula. É o que eu preciso para trabalhar, mas o que importa trabalho numa hora dessas, está sangrando”, começou dizendo o modelo. Segundo foi relatado por Tiago, ele foi abordado por três assaltantes e enquanto dois batiam nele, um deu uma facada na sua nuca. Quando o homem ameaçou dar uma segunda facada, ele teria puxado seu braço, o lançado para “longe” e dito: “Vem cara, vem sem faca para você ver”.

O ex-namorado de Nadine afirmou que está sozinho na viagem – desmentindo que teria viajado com a mãe do jogador para tentar uma possível reconciliação. Antes da viagem, Tiago chegou a falar nas redes sociais que estava sofrendo de depressão e que tinha pensado em se matar. Revoltado com o ocorrido no México, ele pediu para que as pessoas parem com os julgamentos. “Ninguém sabe da revolta [que estou sentindo], então não julga porque pode acontecer com você. Posso ter magoado muita gente, mas eu estou sozinho aqui. Vim me recuperar de algo que mata muita gente [a depressão] e ninguém acredita. Eu só quero melhorar e dar a volta por cima”, afirmou. O modelo também pediu perdão para quem ele já magoou e disse que estava sentindo “medo e angústia”. Ele também falou que essa situação não ia ficar assim e que ia atrás dos homens que o agrediram e levaram seus dólares.