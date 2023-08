Noivo de Larissa Manoela detalha passado da atriz: ‘Faziam ela acreditar que não era capaz’

André Luiz Frambach também falou sobre a nova fase da noiva, que rompeu profissionalmente com a mãe e se tornou sua própria empresária

Noivo da atriz Larissa Manoela, o ator André Luiz Frambach falou sobre a nova fase da parceira, que em maio deste ano rompeu profissionalmente com a mãe, Silvana Taques, e se tornou sua própria empresária. Sem citar o nome da sogra, o ator deu a seguinte declaração no podcast “Vaca Cast”: “A Lari tem uma coisa que, assim, ela se julga muito, até demais, mas porque colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que ela não era capaz. Agora, ela estava vendo que é capaz de fazer isso [gerenciar a carreira] e muito mais, ela virou [tudo]. É bizarro como ela aprende tudo muito rápido”. Larissa, que também estava presente na entrevista, comentou que agora é ela mesma quem se cobra, e o noivo então comentou: “Mas agora ela se cobra se uma forma correta, ela não se cobra achando que ela é incapaz de fazer”.

A artista de 22 anos também deu detalhes de como tem sido explorar seu lado empresária. “Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo, porque nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Isso é muito interessante, sempre gostei muito dessa área empresarial, comercial, até porque eu sabia que para eu estar nesse meio, tinha que entender. Foi tudo na raça”, afirmou. “Isso é muito legal. Gerir seu próprio negócio, ver o negócio andando, você [poder] trocar as peças que precisam para poder fazer com que a engrenagem rode mais rápido e ter o controle disso.” Antes de Larissa anunciar que passaria a ser sua própria empresária, já existiam rumores de que a relação da atriz com a mãe estava estremecida. As especulações começaram meses antes, quando seguidores notaram que Silvana não estava mais seguindo a filha e o genro no Instagram. Recentemente, essa teoria ganhou ainda mais força após viralizar uma entrevista antiga na qual a artista afirmou que aos 18 anos recebia mesada.