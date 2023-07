Vídeo de Larissa Manoela falando que recebe mesada viraliza em meio a polêmicas com a mãe

Atriz falou que os pais controlavam seu dinheiro durante uma entrevista que deu quando tinha 18 anos

Reprodução/Instagram/larissamanoela Aos 18 anos, Larissa Manoela disse em entrevista que pais controlavam seu dinheiro



Um vídeo de Larissa Manoela afirmando que recebia mesada dos pais viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 28, em meio às polêmicas envolvendo a atriz e sua mãe, Silvana Taques. “Alguma vez você foi passar o seu cartão e deu não autorizado?”, perguntou a apresentadora Tatá Werneck no “Lady Night”. “Amor, sempre! O que as pessoas não sabem é que todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e a minha mãe e eu tenho uma mesada em um cartão. Quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo uns três meses. Aí acumula minha mesada e eu gasto tudo de uma vez”, respondeu Larissa. A entrevista aconteceu em 2019, quando a artista tinha 18 anos.

As especulações de que Larissa não possui uma boa relação com a mãe voltou à tona após o portal LeoDias divulgar que a atriz descobriu recentemente que Silvana vendeu sem seu consentimento uma mansão que possuía na Flórida, Estados Unidos, por US$ 1,1 milhão. Também foi noticiado que, desconfiada, a atriz reformulou sua equipe profissional após romper com a mãe profissionalmente e assumir as rédeas da própria carreira. Além disso, ela ainda teria aberto uma auditoria para investigar o que foi feito com sua fortuna. Os rumores de uma crise entre Larissa e Silvana começaram após seguidores notarem que a mãe da ex-atriz mirim do SBT deixou de seguir a filha e o genro, André Luiz Frambach, nas redes sociais. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa de Larissa, mas não obteve retorno.