‘O amor da minha vida foi embora’, diz jornalista da Globo após morte do marido

Ana Luíza Guimarães recebeu mensagens de apoio de diversos jornalistas após post nas redes sociais

Reprodução/Instagram/luliguimaraesoficial/19.03.2021 Ana Luíza Guimarães fez um post nas redes sociais falando da morte do marido



A jornalista Ana Luíza Guimarães, que comanda o “RJTV” e eventualmente apresenta o “Bom Dia Brasil” e o Jornal Nacional”, usou as redes sociais para lamentar a perda do marido, Dô Figueira. “O amor da minha vida foi embora. Vou te amar para sempre meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu”, escreveu a apresentadora da Globo no Instagram. Nesta sexta-feira, 19, a jornalista postou diversas fotos nos stories relembrando momentos que viveu ao lado do marido. Diversos jornalistas mandaram mensagens de apoio a Ana Luíza, que nos bastidores é chamada de Luli. “Meus sentimentos”, escreveu Evaristo Costa. “Luli, querida, meus profundos sentimentos. Um abraço bem apertado”, comentou Patrícia Poeta. “Nossos sentimentos, nosso desejo de muita força para vocês”, postou Rodrigo Bocardi. “Luli, sinto muito! Que ele esteja em paz. E que a você não falte força. Que lindo amor será sempre o de vocês”, disse Carol Barcellos. “Força, querida. Vocês lutaram juntos”, comentou Ana Paula Araújo. A causa da morte não foi divulgada.