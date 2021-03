Apresentador abandona jornal ao vivo após ser criticado por duvidar de Meghan Markle; assista

Piers Morgan disse que não acredita nos problemas de saúde mental relatados pela duquesa em entrevista à Oprah Winfrey e acabou ouvindo um sermão do seu colega de trabalho

Reprodução/09.03.2021 Piers Morgan disse que não acredita nas declarações de Meghan Markle



A polêmica entrevista que Meghan Markle e príncipe Harry deram a apresentadora americana Oprah Winfrey continua repercutindo – principalmente no Reino Unido. Nesta terça-feira, 9, as declarações da duquesa de Sussex foram assunto no jornal britânico “Good Morning Britain” e, devido a uma divergência de opiniões, houve uma confusão ao vivo entre os apresentadores. Tudo começou porque Piers Morgan, um dos apresentadores da atração, não acredita nas declarações de Meghan sobre os problemas de saúde mental que enfrentou. A duquesa chegou a dizer na entrevista que teve pensamentos suicidas, mas, para o jornalista, Meghan está mentindo. Essa polêmica começou no programa de segunda-feira, 8, quando ele disse que “não acredita em uma palavra que ela diz” e o assunto teve um desdobramento no programa de hoje.

Piers acabou se alterando quando o apresentador Alex Beresford entrou no assunto e chamou o comportamento dele de “diabólico”. “Entendo que você não gosta de Meghan Markle, você deixou isso muito claro várias vezes neste programa e entendo que você tem um relacionamento pessoal com Meghan Markle ou teve e ela o cortou essa relação. Ela tem esse direito. Bom, mas ela disse alguma coisa sobre você desde que cortou essa relação? Eu acho que não, mas ainda assim você continua a destruindo ela”, discursava Alex quando o apresentador se levantou irritado e saiu do estúdio dizendo: “Para mim chega! Desculpe. Você pode me destruir, cara, mas não no meu próprio programa. Até logo”.

Quando os ânimos se acalmaram, Piers voltou ao programa e disse ao colega de trabalho: “O que precisamos fazer, Alex, é falarmos uns com os outros de maneira civilizada, já que trabalhamos no mesmo programa, na mesma equipe. Você se lançar em um monólogo muito pessoalmente depreciativo sobre um de seus colegas provavelmente não é uma das melhores maneiras de fazer isso”. As falas do apresentador contra Meghan tiveram tanta repercussão que uma organização filantrópica de saúde mental do Reino Unido chamada Mind disse em um comunicado que estão “desapontados” com os comentários de Piers sobre a duquesa.