‘O pau está quebrando’, confessa Gusttavo Lima após ser envolvido em rumor de traição

Cantor sertanejo é casado com Andressa Suita desde 2015 e possui dois filhos com a influenciadora

Reprodução/Instagram/gusttavolima Gusttavo Lima afirmou que não tolera inverdades que envolvem sua família



O cantor Gusttavo Lima se manifestou após circular rumores de que ele teria traído a esposa, a influenciadora Andressa Suita, e engravidado a amante. O nome do artista foi envolvido nessa confusão após o jornalista Thiago Sodré divulgar uma nota dizendo que um “ídolo do mundo sertanejo” tinha pulado a cerca e feito um filho fora do casamento. Considerado um dos principais nomes do gênero musical na atualidade, Gusttavo logo foi associado ao suposto caso de traição. Em um vídeo divulgado pelo Leo Dias, o dono do hit Solteiro Frustrado falou que o assunto está sendo resolvido pelo seu advogado. “Soube que o pau está quebrando. Todo lançamento de DVD é assim, parece que é um negócio até plantado. A gente fica triste para caramba”, comentou o cantor. “Você falar de mim, da minha carreira, do meu cabelo, da minha barba, pode falar o que quiser de mal de mim, mas não entra em família, não. Tenho filhos e tenho esposa.” O Embaixador, que casou com Andressa em 2015 e é pai de dois meninos, definiu a internet como “uma terra sem lei” e afirmou que não vai admitir que sua família seja prejudicada com mentiras. “Pode falar o que quiser de mim, mas falar uma inverdade sobre mim que envolve minha família, aí o buraco vai ser mais embaixo, nem que eu busque um por um”, ameaçou.