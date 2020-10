Orlando Drummond completa 101 anos e ganha homenagem do elenco da ‘Escolinha’

Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, celebrou aniversário do ator e dublador, que agradeceu nas redes sociais o carinho dos fãs

Reprodução/Instagram/orlandodrummond Orlando Drummond completou 101 anos no último domingo (18), mesmo dia que estreou nova temporada do humorístico



O ator e dublador Orlando Drummond completou 101 anos no último domingo (18), dia em que a nova temporada da “Escolinha do Professor Raimundo” estreou na Globo. Na primeira versão da atração, ele fez o personagem Seu Peru, que ficou eternizado na TV brasileira. “Hoje completo 101 anos de vida. Agradeço a minha família, meus amigos e a todos que me acompanham pelo carinho recebido durante todo esse tempo. São 101 anos de muito amor e humor. Obrigado por mais um ano!”, disse ele ao compartilhar uma foto no Instagram.

Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio e o atual intérprete do Professor Raimundo, homenageou Drummond em entrevista ao Gshow. “Você sempre esteve presente na minha vida! A sua voz sempre esteve presente em mim, e eu tenho um grande carinho por você! Parabéns, e espero daqui a um ano estar gravando um vídeo pelos seus 102”, disse Mazzeo. Marcos Caruso, que vive o novo Seu Peru, se emocionou ao mandar recado para o ídolo. “Eu só tenho a dizer uma coisa a você: todo mundo quer chegar no 100% de tudo. Você passou dos 100% e está completando 101%! Isso é maravilhoso! Pelo teu talento, pela tua juventude, pelo teu trabalho até agora, com saúde, com força, com energia, que Deus continue a te abençoar muito!”.

Em gravação para a “Escolinha”, em 2019, Orlando Drummond relembrou o início da carreira com Chico Anysio. “Na época, houve o convite para outro ator interpretar o Seu Peru. Este ator ficou na dúvida e o Chico Anysio falou: ‘chama o Drummond que ele resolve’. Seu Peru foi um presente que o Chico me deu. Só me trouxe alegria e reconhecimento”, recordou. Como dublador, ele foi o responsável por dar voz aos personagens Scooby-Doo, Alf, Popeye e muitos outros.