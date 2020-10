Péricles esbanja fofura em 1ª vez da caçula na praia: ‘Felicidade dela me comoveu’

Maria Helena, de nove meses, não poupou sorrisos ao conhecer o mar e a areia

Reprodução/Instagram/pericles Maria Helena é filha de Péricles com Lidiane Faria e nasceu no início deste ano



O cantor Péricles fez a alegria dos seguidores na tarde desta quarta-feira (14) ao compartilhar a primeira visita da filha Maria Helena, de nove meses, à praia. A pequena, fruto do casamento com Lidiane Faria, não poupou sorrisos ao lado do papai coruja, que se disse emocionado com a reação da bebê ao conhecer o mar e a areira — que ela até põe na boca num dos registros.

“A primeira vez a gente nunca esquece. A felicidade da Maria Helena na praia me comoveu, foi um momento muito esperado por nós. Mostrar para ela o mar, a areia, fazer ela ter esse contato com a natureza, foi algo inesquecível. São momentos assim que guardaremos para sempre em nossos corações”, se derreteu Péricles na legenda do post no Instagram. Além de Maria Helena, o pagodeiro também é pai de Lucas Morato, de 27 anos, de casamento anterior.

Veja as fotos de Maria Helena na praia: