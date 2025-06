Oruam critica Osklen por apagar foto e defende representatividade na moda

Artista disse ter sido alvo de racismo e afirmou que ‘as grandes marcas não entendem que estão perdendo’

Reprodução/X/@oruamfcl "Vocês querendo ou não, eu represento o Brasil", disse Oruam



O artista Oruam se manifestou sobre a controvérsia que surgiu após a Osklen retirar de suas redes sociais a postagem que apresentava a capa da revista britânica Dazed. Ele relatou ter enfrentado comentários racistas, com pessoas afirmando que ele não merecia estar na capa da publicação. Oruam enfatizou a importância de sua imagem para a representatividade, especialmente para as crianças que se veem refletidas nele. “Muitas pessoas dizendo que eu não merecia estar ali, que outros artistas mereciam estar lá representando o Brasil. A revista gringa entendeu o quanto eu represento e me convidou. Para mim, isso é o racismo estampado na sociedade que muitas pessoas não veem”, declarou em vídeo postado na última sexta-feira (06) no Instagram.

Em sua crítica à Osklen, Oruam expressou descontentamento pela decisão da marca de apagar sua foto após a repercussão negativa. Ele argumentou que a Osklen não percebe que está se prejudicando ao se afastar dele, ressaltando a relevância de sua presença na moda e na cultura brasileira. Para ele, essa representatividade é fundamental em um contexto onde a diversidade deve ser celebrada.

A Osklen, por sua vez, se posicionou em um comunicado, esclarecendo que a decisão de remover a publicação foi motivada por interpretações variadas que surgiram a partir da postagem. A marca afirmou que a remoção não foi uma ação de censura, mas sim uma maneira de refletir sobre as reações do público. Além disso, a Osklen reafirmou seu compromisso com a inovação sustentável e a promoção da cultura.

