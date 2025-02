Oruam é preso novamente após operação da Polícia Civil do RJ

Agentes cumpriam mandado de busca na casa do rapper, na Zona Oeste da capital fluminense, e encontraram outro homem foragido no local

Nesta quarta-feira (26), os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) detiveram o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. Foram executados mandados de busca e apreensão em locais associados a ele e sua mãe, Márcia Nepomuceno.

O artista foi indiciado por disparo de arma de fogo, e Yuri Pereira Gonçalves, que tinha mandado de prisão em aberto acusado de organização criminosa, foi detido na residência do cantor. Por isso, o rapper também foi preso. Os mandados foram emitidos em decorrência de um inquérito que apura um incidente de disparo ocorrido em dezembro do ano passado na cidade de Igaratá, em São Paulo.

A operação tem como objetivo encontrar a arma utilizada no disparo, além de outros itens que possam estar relacionados ao caso. Recentemente, Oruam também enfrentou problemas legais ao ser preso por dirigir de maneira imprudente e com a carteira de habilitação suspensa, mas foi liberado após o pagamento de fiança de R$ 60.720.

Por outro lado, as últimas investigações e situações levaram a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro a debater a criação da chamada “Lei Anti-Oruam”, que pretende proibir a contratação de artistas que façam apologia ao crime. As ações da polícia e as discussões legislativas refletem um crescente descontentamento com a influência de figuras públicas que, segundo críticos, promovem comportamentos ilícitos.

