Humorista é afastada do ‘Programa Silvio Santos’ após ter crises de ansiedade no SBT

Mhel Marrer contou que ficava envergonhada toda vez que ia parar no ambulatório chorando e sem ar

Reprodução/Instagram/mhelmarrer Mhel Marrer está afastada do 'Jogo dos Pontinhos' do 'Programa Silvio Santos'



A humorista Mhel Marrer explicou nesta terça-feira, 9, por que não participou nas últimas semanas do “Jogo dos Pontinhos”, quadro do “Programa Silvio Santos”. A atração dominical é atualmente comandada pela apresentadora Patricia Abravanel. Após receber mensagens de fãs que sentiram sua ausência, Mhel decidiu expor nas redes sociais que está passando por um momento delicado. “Eu pedi um tempo para poder tratar minha ansiedade. Tive umas crises bem zoadas recentemente, inclusive no SBT. Amo todos lá, todos me acolhem nesses momentos, mas fico envergonhada cada vez que vou parar no ambulatório chorando, sem ar e com o coração a mil, sem razão nenhuma”, escreveu Mhel, que está tomando medicamentos e fazendo terapia. Ela segue no elenco do humorístico “A Praça é Nossa”: “O tempo de gravação é menor e quando eu estiver melhor, eu peço para voltar [ao ‘Jogo dos Pontinhos’]. A patroa, Patricia, super entendeu e disse que posso voltar quando estiver melhor. Estou morrendo de saudade já. Assim que eu consertar o parafuso que soltou aqui na minha cachola, juro que vou lá implorar para voltar”.