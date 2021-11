Padre Fábio de Melo passa por cirurgia após tendão lacerar: ‘Estava por um fio’

Religioso disse que ficou apavorado com a ideia de uma ruptura definitiva e buscou ajuda

Reprodução/Instagram/pefabiodemelo/28.11.2021 Padre Fábio de Melo agradeceu os profissionais que 'ajudaram a remendá-lo'



O padre Fábio de Melo precisou passar por uma cirurgia neste domingo, 28, após a ruptura de um tendão. Após realizar o procedimento, o religioso explicou aos seguidores no Instagram o que aconteceu e deixou claro que isso afetou seu emocional: “Eu tenho tendões que se laceram e um deles foi lacerado. O da cabeça curta do bíceps. Com ele, laceram-se outras coisas, ligaduras que não são corpóreas”. Fábio contou que conviveu com uma laceração parcial durante 20 dias, mas sentiu que não aguentaria mais, foi quando conheceu o médico Paulo Muzy, que passou a orientá-lo. “Com ele, aprendi sobre a lesão, dividi as angústias, andei os caminhos de dentro. De repente, o ‘apenas conhecido’, passou a me perguntar: ‘E hoje, como está se sentindo?’. Do braço que doía às dores da ansiedade, tudo foi partilhado. A prosa diária alinhavou a amizade. O conhecido se tornou meu amigo. Eu estava numa peregrinação, ele sabia”, contou.

Com receio do que poderia acontecer, Fábio decidiu seguir o conselho que recebeu do médico que acabou se tornando seu amigo e passou pela cirurgia. “O risco da ruptura definitiva me apavorava, mas, a sua atenção, o seu carinho comigo, fizeram com que eu colocasse minha atenção na solução que ele [Paulo] me propôs. Deu certo”, enfatizou. Após o procedimento, o religioso postou uma foto no hospital e fez uma série de agradecimentos aos profissionais que, segundo ele, “ajudaram a remendar o padre”. “O que estava por um fio voltou a ser inteiro. Estou repleto de gratidão”, afirmou.

Vários famosos comentaram a publicação do religioso. “Fazendo estripulias??!! Se cuida! Melhoras!!”, escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. “Nossa padre… sua recuperação será rápida e boa com esse time maravilhoso. O que você precisar estou aqui. Te amo, meu amigo”, comentou a apresentadora Sabrina Sato. “Melhoras, querido amigo! Recuperação rápida e cada vez melhor!”, postou a atriz Nany People. “Caramba irmão…imagino a dor. Mas você está com os melhores”, disse o apresentador Marcos Mion. “Meu amigo! Bom saber que você está sempre bem assessorado – e agora, remendado. Que a recuperação seja rápida e as suturas (a física e a emocional) eficientes! Conte comigo para o que precisar. Grande abraço, amigo querido”, acrescentou o apresentador Dony De Nuccio.