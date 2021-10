Elisa Lucinda diz que não acredita em celibato do padre Fábio de Melo: ‘Muito sedutor’

Comentários feitos pela atriz em uma foto do religioso dividiram opiniões nas redes sociais

Reprodução/Instagram/elisalucinda/pefabiodemelo/27.10.2021 Elisa Lucinda deixou comentários polêmicos na foto do padre Fábio de Melo



A atriz Elisa Lucinda dividiu opiniões ao dizer que duvida do celibato do padre Fábio de Melo e declarou que não concorda com o fato da igreja católica exigir que os padres permaneçam solteiros. A artista, que participou de novelas da Globo como “Mulheres Apaixonadas”, comentou uma foto em que o padre, que está viajando pela Europa, aparece no estilo. “Estou te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo”, escreveu Elisa. “Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido para mim”, acrescentou em um outro comentário na mesma foto.

Algumas pessoas concordaram com a opinião da atriz, mas outras criticaram a postura dela. “Concordo com você, também não acredito”, disse uma pessoa. “Também não acredito no celibato desse padre… muito estrelinha”, acrescentou outra. “Padre não pode ser bonito mais? Deixa ele em paz”, rebateu um seguidor. “Ainda bem que quem tem que acreditar nele é Deus e não você. Mais amor, por favor… conheço ele desde os meus 19 anos, assisti uma pregação maravilhosa, transformadora e, desde quando o conheço, ele é vaidoso. Qual o problema com isso?”, postou outro. Fábio de Melo não se manifestou sobre o assunto.